Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан показал, как над ним подшучивает 16-летняя дочка

Как сообщает Politeka.net, 39-летний Педан уже долгое время ведет совместный аккаунт в Тик Ток со своей старшей дочкой Валерией. Телеведущий придумывает разные забавные ситуации и обыгрывает их вместе с дочкой. На их Тик Ток подписано почти полмиллиона пользователей.

На свежем видео дочка Педана решила посмеяться над отцом. Он танцевал под известный трек, а видео было подписано следующим образом: «Это мой папа идет спрашивать у меня, оценили ли мои друзья мою новую куртку».

«Если не жиза - то что?) отмечай друга, если он не ответит в течении 1 мин - он должен тебе новую куртку», - подписал видео Педан.

В комментариях ему оставили массу забавных отзывов.

«Смешно», «Разноцветную, как радуга», «Как же скучаю по Подъему в 2008. Это прошло уже 13 лет, как сейчас помню, чашечка кофе + дуэт Притулы, Педана и Фреймут и утро удалось», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александр Педан похвастался шикарным отдыхом за границей: «Аж себе захотелось!».

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