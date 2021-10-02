Ведучий шоу "Екси" Олександр Педан показав, чим займався на відпочинку в Греції
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Педан поділився відео, яке зняв ще під час відпочинку на яхті. Як відомо, Олександр Педан дуже любить активний відпочинок. Нещодавно він разом з дружиною відправився на яхтинг, де з компанією насолоджувався відпочинком у відкритому морі. На свіжому відео він поділився рецептом піци, яку вони готували з друзями на яхті. Педан назвав її корабельною піцою.
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У коментарях шанувальники залишили масу приємних відгуків чоловікам.
"Пішла готувати, а то слиною вдавлюся", "Педан на яхті, Притула на вертольоті", "слюні течуть", "Всі ваші рецепти зберігаю!", "Клас! Спробую!", "Ось це відпочинок!",- пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що Олександр Педан дуже активно веде свої соціальні мережі. Зі своєю старшою донькою артист навіть веде цілий канал в молодіжній мережі Тік Ток. Також шоумен знімає смішні відео для Ютуба.
До речі, Олександр Педан прославився завдяки шоу "Підйом", яке він вів разом з Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут. З тих пір чоловік так і залишився працювати на "Новому каналі".
Нагадаємо, що Олександр Педан засвітив, як розважається з чотирирічним сином: "бійка!".
Як повідомляла Politeka, Олександр Педан розповів, хто із зірок є шанувальником шоу "Екси": "Я просто нереально щасливий".
Також Politeka писала, що Олександр Педан козирнув відпочинком в Греції, Притула позаздрив: "Аж собі захотілося!".