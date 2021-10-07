Известный телеведущий Александр Педан обратился к украинцам и предупредил об опасности.

Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в КВН, которому посвятил около 9-ти лет. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".

Так, на этот раз Александр Педан опубликовал видео. Он решил предупредить украинцев об опасности на просторах сети Инстаграм.

"Очень важная информация! Осторожно, злоумышленники в Инстаграме. Кроме того, что Инстаграм вчера глючил, это понятно. Я уже общался со своими знакомыми, которые, знаете: "Как так могут развести?", а потом ведутся", — подметил телеведущий.

"Значит, что делают. В Инстаграме взламывают небольшие аккаунты, могут взломать вашего ребенка, ваших друзей. И там пишут "Долги 5 тысяч гривен, 10" и так далее. А ты на автомате можешь скинуть, и дают тебе карту. У меня уже двое так повелись", — поделился Александр Педан.

"Они еще дальше делают так - они скинули значит деньги, и говорят, а скинь принскрин, что деньги пришли, а там еще было написано, какой остаток на карте. И говорят, давай еще 20. И всё. Так что, друзья, будьте осторожными. Реально сейчас в Инстаграме это уже очень распространенная вещь. Если вам пишут - скинь деньги, то спросите, как спросил мой друг "Какого размера у тебя звезда на велосипеде?" и всё", — дал совет телеведущий.

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