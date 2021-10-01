Зрители горячо обсуждают неожиданную концовку очередного выпуска шоу об отношениях "Эксы"

Так, на страничке "Нового канала" в Инстаграм проспойлерили, чем завершится третий эфир "Эксов 3" с ведущими Александром Педаном и Екатериной Ежовой, передает Politeka.net. Напомним, парочки приходят на шоу, чтобы разобраться в себе и своих отношениях. Каждый выпуск участники проходят испытания, и те, кто так и не достиг компромисса, вылетают из проекта.

В последнем эфире в номинации оказались две пары Денис Ходаковский с Марией Красносельской и Вадим Нигай с Виолеттой Пилипенко. В итоге, с проектом попрощались последние. Примечательно, что для многих эта пара стала фаворитами на шоу "Эксы".

"Внимание, спойлер💣 На втором фото - эксы, которые покинули проект этой неделе. Согласен с решением ведущих и участников?", - говорится в подписи.

Вадим Нигай откликнулся в комментариях, поблагодарив всех, кто их поддерживал: "Всем пока, спасибо всем кто болел за нашу пару 🥰 И держите спинки ровно".

Пользователи бурно комментируют вылет пары. Большинство считают это незаслуженным.

"Жаль что вас выгнали, пара была самая достойная"

"На самом деле очень надеялась что уйдет Маша с Денисом, у них вот реально не видно сдвигов"

"Категорически не согласна с голосованием! Красивые ребята, на них приятно смотреть, они из тех пар, кто искренне хотели работать над отношениями!"

"Категорически не согласны, они не заслужили так рано покинуть проект.

Были пары которые больше достойны этого!!!"

"А смысл голосовать участникам, если всё равно всё решает только голос ведущих"

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