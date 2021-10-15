Украинский певец Олег Винник записал обращение к украинцам, пожелав всего хорошего в честь важного дня для всей страны - при этом артист находился в пустом зале.
Олег Винник - популярный украинский артист, который находит время пообщаться со своими поклонниками, передает Politeka.net.
На Инстаграм певца уже подписаны 963 тысячи пользователей сети. В своем новом видео Винник обратился к поклонникам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах артист представ в пустом зрительском зале.
"Дорогие наши защитники и защитницы, пусть Пресвятая Богородица охраняет вас своим Покровом от врагов - видимых и невидимых. С праздником! люблю 😘", - подписал видео певец.
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За три часа публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.
"Присоединяюсь к поздравлению!. ❤️", "Спасибо Вам, уважаемый Олег Анатольевич за поздравления и пожелания! Вам также желаю всех земных благ и пусть хранит Вас Пресвятая Богородица !!!", "Олежа, спасибо тебе дорогой😭😭😭", - написали пользователи сети.
Отметим, Олег Винник родился 31 июля 1973 года. С ранних лет артист занимался музыкой.
Изначально певец получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.
Напомним, что Олег Винник похвастался кадрами со своей "тайной женой" в кожаном мини
Также Politeka писала, что Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно