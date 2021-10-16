Известный украинский певец Олег Винник перенес новые концерты из-за проблем со здоровьем, о чем рассказал в своем обращении к поклонникам.
Как пишет Politeka.net, артист обратился к фанатам на своей странице в Инстаграм. Так, Винник объявил, что не сможет провести концерты в Запорожье, запланированные на 16 октября.
Певец пояснил, что не может выступить перед зрителями из-за проблем со здоровьем.
«Дорогие мои зрители. Я хочу извиниться перед вами за такие неудобства. Сейчас я тут, в Запорожье, где должно было быть сегодня два концерта. Однако, так получилось, что по состоянию своего здоровья я не смог провести эти концерты…два в день. И, всего-навсего из-за обычного ларингита, с которым я уже езжу четыре недели. Так произошло, мы не роботы. Но мне очень тяжело и больно это воспринимать», - заявил певец.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
В «красную» зону отправят еще четыре области, срочное заявление Кабмина: где наихудшая ситуация
Молодая жена Виктора Павлика устроила разнос женщине по пути домой: "Пол самолета дикарей"
Он поблагодарил поклонников за понимание и заверил, что обязательно проведет концерты, а все купленные билеты останутся действительными.
«Новая дата: 12 марта, 16:00 и 19:00», - сообщил Винник.
В комментариях поклонники поддержали артиста, засыпав его пожеланиями скорейшего выздоровления.
Напомним, появление Олега Винника на "Співають всі" застало врасплох украинцев.
Как сообщала Politeka, ночная переписка кумира "волчиц" Винника с Поляковой перестала быть тайной.
Также Politeka писала, что скандал гремит вокруг концерта Винника, кого из "волчиц" не пустят.