У известного артиста Олега Винника скоро пройдут концерты по разным городам Украины, поклонницы взбунтовались из-за новых правил.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом.

Так, на этот раз Олег Винник опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре артист в шикарном черном костюме держит микрофон и улыбается. Под фото он решил написать, при каких условиях будут пускать поклонников на концерт в связи с внесением нескольких областей Украины в красную зону карантина.

"Внимание! Друзья, продолжаю отвечать на ваши вопросы по поводу концертов. Наличие сертификатов о полной вакцинации или действующий результат негативного ПЦР или экспресс-тестирование, сделанных за 72 часа до времени начала мероприятия, необходимые в том случае, если город будет находиться в красной зоне карантина. Спасибо за понимание и ответственность! Жду встречи!", — рассказал Олег Винник.

Поклонники взбунтовались, поскольку билеты уже куплены, а правил они не знали:

"Усложняют и усложняют всё, ну ничего, Олег Анатольевич, через всё пройдём, и в каждом городе будет счастье и безумная любовь"

"Возникает вопрос можно ли вернуть билет и получить деньги обратно?"

"Какой ужас, так ждал, надеялся и останешься дома и с билетом на концерт на который тебя не пустят хотя у тебя есть билет приобретен где-то больше года ... вот времена настали как в фильмах ужасов ... это вам и приснится такое не могло"

"Отдать 4 тыщи за билеты, и еще 2 за тесты, чтоб попасть на концерт. Офигеть… Золотой концерт выходит…".

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