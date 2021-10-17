Известный украинский певец Олег Винник стал приглашенным судьей на популярном шоу "Співають всі", поклонники с нетерпением ждут выпуск.

Как пишет Politeka.net, 48-летний любимец публики Олег Винник много работает и часто ездит с сольными концертами в разные города Украины. Кроме этого, Винник вместе с Настей Каменских, Андреем Данилко, Дзидзьо и Олей Поляковой является одним из звездных детективов шоу "Маска".

А недавно певец стал приглашенным судьей на популярном шоу "Співають всі". В своем Instagram Олег Винник рассказал, что заставляло его нажимать кнопку.

"В грандиозном финале шоу @spivayut_vsi я нажимал кнопку за эмоцию, за то впечатление, которое мне попадало в сердце и торкало струны души. Смотрите сегодня в 21:00 на @kanalukraina", - написал Олег.

Поклонники написали, что с нетерпением ждут эфир с Винником.

"Круто, жду с нетерпением вечера 🔥❤️ ! И желаю бомбастических концертов в Запорожье!!! 🤗😘 ", "Ждем-с 😍 Ждала это шоу только ради Олега! 😄❤ ", "Так ждала именно этот выпуск! Спасибо за незабываемые моменты, и что украсили шоу своим выступлением! 🔥", "Талантливые финалисты, красивое шоу. Интересно, кто же коснется Ваших струн души? С нетерпением жду вечера. 😍🔥👏 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что ночная переписка кумира "волчиц" Винника с Поляковой перестала быть тайной: "Люблю тебя...".

Напомним, что скандал гремит вокруг концерта Винника, кого из "волчиц" не пустят: "Можно ли вернуть билет?".

A еще Politeka сообщала, что Олег Винник в пустом зрительном зале записал обращение к украинцам: "Олег, спасибо тебе дорогой".