У відомого артиста Олега Винника скоро пройдуть концерти по різних містах України, шанувальниці збунтувалися через нові правила.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом.

Так, цього разу Олег Винник опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі артист в шикарному чорному костюмі тримає мікрофон і посміхається. Під фото він вирішив написати, за яких умов пускатимуть шанувальників на концерт у зв'язку з внесенням кількох областей України до Червоної зони карантину.

"Увага! Друзі, продовжую відповідати на ваші запитання з приводу концертів. Наявність сертифікат про повну вакцинація або діючий результат негативний ПЛР або експрес-тестування, зроблених за 72 години до час початку заходу, необхідний в тому випадку, якщо місто знаходитиметься в червоний зона карантин. Дякую за розуміння і відповідальність! Чекати зустріч!", - розповів Олег Винник.

Шанувальники збунтувалися, оскільки квитки вже куплені, а правил вони не знали:

"Ускладнюють і ускладнюють все, ну нічого, Олег Анатолійович, через все пройдемо, і в кожному місті буде щастя і божевільна любов"

"Виникає питання чи можна повернути квиток і отримати гроші назад?"

"Який жах, так чекав, сподівався і залишишся вдома і з квитком на концерт на який тебе не пустять хоча у тебе є квиток придбаний десь більше року ... ось часи настали як у фільмах жахів ... це вам і присниться таке не могло"

"Віддати 4 тисячі за квитки, і ще 2 за тести, щоб потрапити на концерт. Офігеть ... Золотий концерт виходить...".

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