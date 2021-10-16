Галина Куришко півфіналістка шоу "Голос країни" , яка брала участь у проекті в команді співака Олега Винника, захопила своїм новим образом, з'явившись на публіці

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці співачки в Instagram.

Білява співачка на одному зі своїх виступів з'явилася з довгою косою, хоча раніше у неї було волосся довжиною до плечей або трохи нижче.

Ще сосвсем недавно Куришко виступала з короткою стрижкою.

Під час нового виступу Куришко була одягнена в білу блузку, чорні штани і короткий оригінального крою червоний піджак, розшитий чорними візерунками.

«Яка квіточка ви, а образ вам дуже личить новий образ😍 😍 😍 😍 красуня», «ви просто як завжди неймовірна», «красуня», «Супер», «нескінченно талановита красуня», - захоплюються артисткою в мережі.

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