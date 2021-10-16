Галина Куришко полуфиналистка шоу "Голос країни", которая участвовала в проекте в команде певца Олега Винника, восхитила своим новым образом, появившись на публике

Как передает Politeka.net, кадры появились на странице певицы в Инстаграм.

Белокурая певица на одном из своих выступлений появилась с длинной косой, хотя ранее у нее были волосы длиной до плеч или чуть ниже.

Еще сосвсем недавно Куришко выступала с короткой стрижкой.

Во время нового выступления Куришко была одета в белую блузку, черные брюки и короткий оригинального кроя красный пиджак, расшитый черными узорами.

«Какая цветочек вы, а образ вам очень идет новый образ 😍😍😍😍 красавица», «Вы просто как всегда невероятная», «Красотка», «Супер», «Бесконечно талантливый красавица», - восхищаются артисткой в Сети.

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