Галина Куришко полуфиналистка шоу "Голос країни", которая участвовала в проекте в команде певца Олега Винника, восхитила своим новым образом, появившись на публике
Как передает Politeka.net, кадры появились на странице певицы в Инстаграм.
Белокурая певица на одном из своих выступлений появилась с длинной косой, хотя ранее у нее были волосы длиной до плеч или чуть ниже.
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Еще сосвсем недавно Куришко выступала с короткой стрижкой.
Во время нового выступления Куришко была одета в белую блузку, черные брюки и короткий оригинального кроя красный пиджак, расшитый черными узорами.
«Какая цветочек вы, а образ вам очень идет новый образ 😍😍😍😍 красавица», «Вы просто как всегда невероятная», «Красотка», «Супер», «Бесконечно талантливый красавица», - восхищаются артисткой в Сети.
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