Галина Куришко полуфиналистка "Голосу країни", которая участвовала в шоу в команде певца Олега Винника, засветилась вместе с супругом Екатерины Осадчей, шоуменом Юриеем Горбуновым

Галина Куришко участвовала в 11 сезоне популярного проекта, однако покинула его за шаг до суперфинала. Несмотря на то, что одержать победу ей не удалось, Куришко не отказщалась от мечты стать певицей. Сейчас она активно занимается своей карьерой. В начале августа Галина Куришко выпустила дебютный альбом - «Ой зійдися, родино».

В новом посте на своей странице в Инстаграм Галина показала фото с известным украинским шоуменом, актером и продюсером Юрием Горбеновым.

«С лучшим ведущим Украины», - подписала она фото.

На снимок активно отреагировали пользователи Сети.

«Это кайф», «Какие вы красивые», - пишут в комментариях.

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