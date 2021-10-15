Український співак Олег Винник записав звернення до українців, побажавши всього хорошого на честь важливого дня для всієї країни - при цьому артист перебував у порожньому залі.
Олег Винник - популярний український артист, який знаходить час поспілкуватися зі своїми шанувальниками, передає Politeka.net.
На Instagram співака вже підписані 963 тисячі користувачів мережі. У своєму новому відео Винник звернувся до шанувальників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах артист постав у порожньому глядацькому залі.
"Дорогі наші захисники і захисниці, нехай Пресвята Богородиця охороняє вас своїм Покровом від ворогів - видимих і невидимих. Зі святом! люблю 😘", - підписав відео співак.
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За три години публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Приєднуюся до привітання!. ❤ ️ ", "Дякую вам, шановний Олег Анатолійович за привітання та побажання! Вам також бажаю всіх земних благ і нехай береже Вас Пресвята Богородиця !!!", "Олеже, спасибі тобі дорогий😭 😭 😭", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Олег Винник народився 31 липня 1973 року. З ранніх років артист займався музикою.
Спочатку співак здобув популярність в Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG.
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