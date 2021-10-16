Співак Олег Винник і його колега по цеху Оля Полякова, з якою вони разом беруть участь в шоу "Маска", готуються скоро випустити дуетний хіт.
Так, 48-річний Винник і 37-річна Полякова, нарешті, заспівалися. Не так давно Оля зізналася, що у них на підході "спільна дитина". Новина розбурхала публіку, а Олегу довелося виправдовуватися, що мова про пісню. Назва майбутнього хіта і про що він взагалі буде, зірки поки ще тримають в секреті.
В програмі "Зірковий шлях" Винник розповів, як зародилася ідея і на якому етапі знаходиться процес.
"Зробили... Робимо, вірніше..., - зазначив він, а на запитання ведучої "коли?", продовжив, - Взагалі-то хотілося на вчора. Я ще не написав жодної пісні на колінці, і не напишу. Оля мене питала про дует роки три-чотири тому, і як їй тільки вистачає терпіння, вона не набридала".
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За словами Винника, текст пісні продюсер кинув йому рік тому. Але на той час він брав участь у "Танцях з зірками", тому все не доходили руки.
"Минуло ще дев'ять місяців і я дав знати Олі. Тобто через дев'ять місяців вирішив, що цю пісню будемо випускати, - уточнив Олег, - Оля написала по Вайберу "Винник, люблю тебе всіма моїми довгими ногами". Все є. Так і склалося. Зараз ми її записуємо, народжуємо. Дай бог, щоб вона не через дев'ять місяців з'явилася".
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