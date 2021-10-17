Известный украинский певец Олег Винник стал приглашенным судьей на мега-шоу "Співають всі", где сразу же произвел фурор своим появлением и поцелуем с известной певицей.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у известной исполнительницы, участницы «Евровидения» Анастасии Приходько появился эпизод со съемок очередного эфира шоу. Олег Винник здоровался со всеми звездными судьями, но когда подошел к Приходько решил проявить особые чувства.

Винник поприветствовал и поцеловал певицу, после чего еще раз слился с ней в публичном поцелуе. Стоит отметить, что Приходько при этом выглядела очень счастливой, на ее лице выступали неподдельные эмоции радости.

Как известно, 48-летний Олег Винник сегодня является одним из самых востребованных артистов украинского шоу-бизнеса. Он желанный гость на всех популярных шоу, ведь преданные поклонницы, которых в сети называют «волчицами», не пропускают выпуски со своим любимцем.

На данный момент Винник является звездным детективом в шоу «Маска».

Напомним, что Олег Винник обратился к поклонникам из пустого зала: "Олежа, спасибо тебе".

Как сообщала Politeka, Винник появился на известном шоу, впечатлив "волчиц": "Ждала только ради Олега".

Также Politeka писала, что Олег Винник внезапно заговорил о своей болезни: "Мне очень больно".