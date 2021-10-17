Відомий український співак Олег Винник став запрошеним суддею на популярному шоу "Співають всі", шанувальники з нетерпінням чекають на випуск.

Як пише Politeka.net, 48-річний улюбленець публіки Олег Винник багато працює та часто їздить із сольними концертами у різні міста України. Окрім цього, Винник разом із Настею Каменських, Андрієм Данилко, Дзідзьо та Олею Поляковою є одним із зіркових детективів шоу "Маска".

А нещодавно співак став запрошеним суддею на популярному шоу "Співають всі". У своєму Instagram Олег Винник розповів, що змушувало його натискати кнопку.

"У грандіозному фіналі шоу @spivayut_vsi я натискав кнопку за емоцію, за те враження, яке мені потрапляло у серце і торкало струни душі. Дивіться сьогодні о 21:00 на @kanalukraina", - написав Олег.

Шанувальники написали, що з нетерпінням чекають на ефір із Винником.

"Круто,чекаю з нетерпінням вечора 🔥❤️ ! Та бажаю бомбастичних концертів у Запоріжжі!!!🤗😘", "Чекаємо-с 😍. Чекала це шоу тільки заради Олега 😄❤!", "Так чекала саме цей випуск! Дякую за незабутні моменти, і що прикрасили шоу своїм виступом! 🔥", " Талановиті фіналісти ,красиве шоу. Цікаво, хто ж торкнеться Ваших струн душі? З нетерпінням чекаю вечора.😍🔥👏", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що нічне листування кумира "вовчиць" Винника з Поляковою перестало бути таємницею: "Люблю тебе...".

Нагадаємо, що скандал гримить навколо концерту Винника, кого з "вовчиць" не пустять: "Можна повернути квиток?".

A ще Politeka повідомляла, що Олег Винник у порожньому залі для глядачів записав звернення до українців: "Олеже, спасибі тобі дорогий".