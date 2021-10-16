Відомий український співак Олег Винник переніс нові концерти через проблеми зі здоров'ям, про що розповів у своєму зверненні до шанувальників.
Як пише Politeka.net, артист звернувся до фанатів на своїй сторінці в Instagram. Так, Винник оголосив, що не зможе провести концерти в Запоріжжі, заплановані на 16 жовтня.
Співак пояснив, що не може виступити перед глядачами через проблеми зі здоров'ям.
"Дорогі мої глядачі. Я хочу вибачитися перед вами за такі незручності. Зараз я тут, у Запоріжжі, де мало бути сьогодні два концерти. Однак, так вийшло, що за станом свого здоров'я я не зміг провести ці концерти...два в день. І, всього-на-всього через звичайний ларингіт, з яким я вже їжджу чотири тижні. Так сталося, ми не роботи. Але мені дуже важко і боляче це сприймати", - заявив співак.
Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: «Алла не змінюється!»
Сумська з Борисюком покинули Україну, кадри з Борисполя: "Ви навіть не уявляєте..."
Комаров з "Світ навиворіт" опинився на кордоні Афганістану і розповів про пережите: "Нас весь час..."
Скандал гримить навколо концерту Винника, кого з "вовчиць" не пустять: "Можна повернути квиток?"
13-річна дочка Кошового з "Квартал 95" змінилася до не впізнаваності, кадри: "Обличчя простіше!"
Він подякував шанувальникам за розуміння і запевнив, що обов'язково проведе концерти, а всі куплені квитки залишаться дійсними.
"Нова дата: 12 березня, 16:00 і 19:00", - повідомив Винник.
У коментарях шанувальники підтримали артиста, засипавши його побажаннями якнайшвидшого одужання.
Нагадаємо, поява Олега Винника на "Співають всі" застала зненацька українців.
Як повідомляла Politeka, нічне листування кумира "вовчиць" Винника з Поляковою перестало бути таємницею.
Також Politeka писала, що скандал гримить навколо концерту Винника, кого з "вовчиць" не пустять.