Відомий український співак Олег Винник переніс нові концерти через проблеми зі здоров'ям, про що розповів у своєму зверненні до шанувальників.

Як пише Politeka.net, артист звернувся до фанатів на своїй сторінці в Instagram. Так, Винник оголосив, що не зможе провести концерти в Запоріжжі, заплановані на 16 жовтня.

Співак пояснив, що не може виступити перед глядачами через проблеми зі здоров'ям.

"Дорогі мої глядачі. Я хочу вибачитися перед вами за такі незручності. Зараз я тут, у Запоріжжі, де мало бути сьогодні два концерти. Однак, так вийшло, що за станом свого здоров'я я не зміг провести ці концерти...два в день. І, всього-на-всього через звичайний ларингіт, з яким я вже їжджу чотири тижні. Так сталося, ми не роботи. Але мені дуже важко і боляче це сприймати", - заявив співак.

Він подякував шанувальникам за розуміння і запевнив, що обов'язково проведе концерти, а всі куплені квитки залишаться дійсними.

"Нова дата: 12 березня, 16:00 і 19:00", - повідомив Винник.

У коментарях шанувальники підтримали артиста, засипавши його побажаннями якнайшвидшого одужання.

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