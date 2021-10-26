Певица Оля Цибульская, кума Дзидзьо, решила разыграть своего приятеля Виталия Козловского, но его реакция ошарашила певицу.
Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская в Инстаграм рассказала, что получила задание набрать какую-то звезду или Козловского, и сказать, что идет из шоу-бизнеса.
Цибульская сомневалась, но все же позвонила Козловскому.
«Я решила завязать с шоу-бизнесом», - сказала она.
Однако ответ певца стал для нее большой неожиданностью.
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«Ну, наконец-то, наконец-то. Зачем тебе вообще мучиться в этом всем?» - сказал Козловский, ошарашив Цибульскую.
Она призналась, что ожидала поддержки.
«А ты думаешь, что я тебе сейчас вдохновлю и уверю, что ты неправильно сейчас говоришь? А я решил не поддерживать тебе. А наоборот поддержать вот в том, что ты сейчас мне говоришь. Может ты наоборот посмотришь на это другими глазами, и захочешь дальше пробивать эту стену», - ответил Козловский.
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