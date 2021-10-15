Певица Оля Цибульская, кума Дзидзьо, показала Виталия Козловского в необычном образе, рассмешив украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская является популярной певицей, а также кумой Дзидзьо. Также артистка ведет с Виталием Козловским одну из передач на музыкальном канале. У себя в Инстаграм Цибульская решила показать, какие образы у ведущих будут.

На фото Виталий надел красное платье и парик с цветочком. Рядом сидела Оля в футболке, с усами и в штанах. Цибульская опубликовала пару фото, позволив украинцам оценить образы во всей красе.

"Кому из нас подходит больше: мне или Козловскому?", - написала Оля.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, у Козловского такие колготки шикарные, "утепленные", "Виталик цаца, огонь", "Вы реально похожи друг на друга", "А ноги побрить забыл", "Дожились", "Кончита Вурст", "Это прекрасно".

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