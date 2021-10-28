Так вот оно как

Известный украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал, почему после развода оставил своей супруге Ярославе Притуле певице SLAVIA роскошную квартиру в столице.

Как известно, Михаил Хома и Ярослава Притула жили в браке с 2013 года. Однако в этом году пара объявила о разрыве. После развода Ярослава Притула начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia и уже выпустила несколько треков.

Также появилась информация, что после развода Slavia получила роскошную квартиру в Киеве с видом на озеро. Начинающая артистка рассказывала, что они с Михаилом планировали там жить вместе.

Он уточнил, что такой подарок не был компенсацией или чем-то другим. Просто он принял такое решение.

DZIDZIO признал, что квартира действительно нравилась им обоим, однако он решил уступить экс-супруге, пишут "Факты".

«Я купил эту квартиру, когда мы были вместе. Очень красивая, она мне очень нравилась. Ярослава тоже была от нее в восторге. И когда после развода пришла пора делить имущество, понял, что так нельзя. Ну как разделить квартиру? Ни сам не гам, ни другому не дам. Думаю, я же мужчина, еще себе заработаю, а Слава так ее хотела», — объяснил DZIDZIO.

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