Відомий український співак DZIDZIO здався з букетом квітів, розповівши на своїй сторінці в Instagram про радісну подію для них з Олею Поляковою.

Як пише Politeka.net, артист поділився емоціями після прем'єри їх з Олею нової спільної пісні під назвою «Щасливі люди». Важлива подія для виконавців відбулася 26 жовтня під час шоу Полякової.

У своєму Instagram Дзідзьо поділився фото, зробленим за лаштунками концерту. Для виступу співак вибрав ефектний образ з чорно-синім вбранням, що нагадує халат. В руках він тримав великий букет рожевих троянд. Стильні окуляри доповнювали образ артиста, роблячи його ще більш незабутнім.

"Оля, Ти королева. Спасибі тобі за вчорашнє шо. Люблю тебя. Щасливі люди на Землі", - підписав знімок Дзідзьо.

Його шанувальники не змогли пройти повз.

"Це що домашній халатик", "Ні, ну... куди б елегантніше, гідніше виглядали б в смокінгу або хорошому класичному костюмі. Гарний же чоловік. Але пора вже змінити такий домашній халат на чоловічий одяг для виходу в світ", "Ух...красень", "красень. А ми любимо вас", "Рожеві троянди, Свєтке Соколової ууу", "Шикарний тільки через вас дивлюся Маску", - пишуть люди.

Зазначимо, що цього року Дзідзьо розлучився зі своєю дружиною, Ярославою Притулою. Зараз колишня дружина артиста виступає сольно під псевдонімом Slavia.

Нагадаємо, Slavia розповіла Осадчій правду про подаровану DZIDZIO квартиру.

Як повідомляла Politeka, Slavia без прикрас видала Осадчій, що все-таки пов'язувало Dzidzio з Цибульською.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла, яка жінка потрібна розлученому.