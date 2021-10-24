Співачка SLAVIA (Ярослава Притула) після розлучення з DZIDZIO (Михайло Хома) не поспішає починати нові стосунки, проте охоче роздає поради українкам.
На своїй сторінці в Instagram співачка раз у раз публікує нові фотографії, на яких неабияк інтригує своїх шанувальників.
То щаслива Slavia показала себе з шикарним букетом білих троянд, натякаючи, що залицяльник у неї є.
Тепер задоволена екс-дружина DZIDZIO кокетливо продемонструвала кращі сторони в зухвалому вбранні.
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Артистка попозувала в приталеній сукні червоно-чорного кольору. У доповненні до вбрання вона взула туфлі на шпильці з гострим носком. Модним аксесуаром стала невелика сумочка.
Slavia розпустила своє довге волосся. На губах грала яскраво-червона помада.
"Жінкам потрібно навчитися любити себе, будувати кордони, і поважати чоловіків", - дала пораду всім українкам співачка.
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