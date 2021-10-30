Певец Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся со своей супругой певицей SLAVIA, рассказал о взаимоотношениях с Олей Поляковой, с которой вместе снимается в шоу "Маска"

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной украинской певицей, которая второй сезон подряд является судьей шоу "Маска". Дзидзьо также приглашен в проект в качестве детектива. Артист недавно развелся с певицей SLAVIA, с которой был вместе с 2013 года.

В Интервью, которое Дзидзьо дал "Балючим темам", в которых рассказал о коллеге Оле Поляковой. Видео с интервью вышло на одноименном ютуб-канале.

"Она классная женщина", - сказал Михаил.

Интервьюер спросил, хамка ли Оля.

"А на самом деле добрая", - сказал Хома в интерью.

"Я же пока гимн не спел, тоже дурачок был. Не до конца оценивайте людей по образу. Она очень милая", - подытожил Дзидзьо, отвечая на вопрос интервьюера "Балючих тем".

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