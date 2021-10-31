Новий персонаж шоу "Маска"вразив українців і суддів своїм голосом, після чого фанати почали гадати, хто ховається в костюмі героя проекту.

Як пише Politeka.net, "Маска" - це адаптоване в Україні шоу, в якому п'ять Зоряний суддів (Оля Полякова, Андрій Данилко, Дзідзьо, Настя Каменських та Олег Винник), вгадують героїв проекту, які сховалися під маскою і співають на сцені. На сторінці шоу показали героя проекту-Совенка.

"Новий герой гіпершоу Маска-Совеня. Мімімішний учасник нашого шоу. Милий і веселий герой, який вразив всіх своїм голосом. Хто може ховатися під цією маскою. Пишіть відповіді в коментарях", - написано було під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Гарненьке совеня, виступ просто супер", "Танчинець", "Тайссон", "Бронюк або Wellboy", "підтримаємо північних плямистих сов", "Вітя, виповзай", "Ніна Матвієнко".

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