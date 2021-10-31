Во втором эфире шоу "Маска 2" появилась новая героиня Горилла: между звездным детективом Олегом Винником и ею сразу промелькнула искра.

Винник поспешил подняться на сцену, дабы поддержать Гориллу в ее необъятном костюме да еще и с бананом. Артист станцевал с новым персонажем, а в конце встал на одно колено, приложив руку к сердцу. Соответствующими кадрами артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Второй эфир @maskaukrainetv подарил нам ее 🦍 Что ж, посмотрим, чем будет удивлять эта героиня 😉", - отреагировал Олег на ухаживания Гориллы.

Пользователи с удовольствием комментируют этот милый момент. Некоторым показалось, что в мохнатом костюме прячется бэк-вокалистка Винника Таюне (Таисия Сватко), которую в Сети уже давно окрестили его "тайной женой" - ходят слухи, что они женаты еще со студенчества и у них есть взрослый сын, но сами артисты никогда их не подтверждали.

"Олежа, ты лучший!!!❤️"; "Наверно, Таюне)"; "Ну что за красавцы😻😹❤️Это было круто🔥"; "Олег Анатольевич, между Вами и ею вспыхнула настоящая страсть!❤️‍🔥Ждем следующих эфиров"; "Такой поклонницы у Вас ещё не было!😆🔥"; "Эта Маска очень интересная… голос хороший и глаза такие проницательные, что даже жутко чуть было, будто действительно влюблена Горилла в своего Тарзана… интересно, кто же там? Хорошего Вам воскресенья!❤️"; "Я так ржала с этой гориллы, а потом плакала когда вы обнимались 😂😂".

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