Известный украинский певец Олег Винник под маской волка очаровал своих "волчиц" на шоу "Маска".

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

олег винник

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Олег Винник во время съемок шоу "Маска" позирует на камеру. На нём ярко-синяя рубашка с расстегнутыми пуговицами и маска волка.

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Сегодня в 21:00 на канале "Украина", - сообщил Олег Винник.

Поклонницы оставили для артиста кучу комментариев, где написали ему комплименты: "Йор, какой кот!", "Уже готова раскрывать секреты вместе с Вами", "Я вас узнаю в любой маске 😋 и даже в маске Волка", "Вы красавчик", "Красивая маска волка, особенно улыбка, жду вечера!", "Посмотрите, какой он краш!".

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