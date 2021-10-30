Известный украинский певец Олег Винник под маской волка очаровал своих "волчиц" на шоу "Маска".

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Олег Винник во время съемок шоу "Маска" позирует на камеру. На нём ярко-синяя рубашка с расстегнутыми пуговицами и маска волка.

"Режим максимальной таинственности 😉🦹🏼‍♀️

Все ради того, чтобы встретить новых персонажей гипершоу "Маска"!

Сегодня в 21:00 на канале "Украина", - сообщил Олег Винник.

Поклонницы оставили для артиста кучу комментариев, где написали ему комплименты: "Йор, какой кот!", "Уже готова раскрывать секреты вместе с Вами", "Я вас узнаю в любой маске 😋 и даже в маске Волка", "Вы красавчик", "Красивая маска волка, особенно улыбка, жду вечера!", "Посмотрите, какой он краш!".

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