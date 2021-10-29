Популярная певица Тина Кароль решила выпустить очередной клип в непривычном для себя формате и тут же привлекла внимание сменой имидже, на который пошла, чтобы выглядеть немного обновленной версией себя для фанатов.

Тина Кароль представила клип "Двойной рай" вчера днем, что спровоцировало бурные обсуждения в сети. К тому же данная композиция станет частью нового грядущего альбома исполнительницы. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

После презентации многие начали поддерживать Кароль и выход ее песни, не устоял и коллега Тины – Олег Винник. Он опубликовал анонс клипа у себя в Инстаграм и Тина это также сразу заметила.

«Двойной рай» посвящен человеку и отношениям, от которых оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей свободе», – написала Кароль у себя о клипе.

Как можно заметить, работа исполнена намерено в стиле «нулевых», поп-дива использует новые наряды и прическу, чтобы создать аутентичный вид.

Двойной рай» – это аллюзия к кинохиту нулевых «Ее звали Никита». Стилист Ольга Ревуцкая подчеркнула концепцию «скрытой привлекательности» благодаря полной лаконичности нарядов.

Певица в целом постоянно интригует образами на кадрах из модных фотосессий. Артистка часто снимается в разных нарядах, поэтому ей всегда есть что показать и чем удивить.

Как можно заметить, в лаконичном образе и с простым макияжем светловолосая артистка все равно выглядела роскошно и непринужденно.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".