Известная певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич засветилась с известным блогером Олегом Машуковским.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадре Злата Огневич вместе с известным блогером Олегом Машуковским засветилась на концерте Ольги Поляковой. Там они вместе танцевали под её песни, и подпевали ей.

"Оказалось очень даже ничего! Просто вау! Классно", - прокричал Олег Машуковский на видео.

Напомним, непростые отношения Приходько и Машуковского, которые стали судьями песенного проекта «Співають всі», изначально привлекали внимание зрителей. Певица и блогер неоднократно ссорились и устраивали публичные разборки, однако через время их отношения стали лучше, и они подружились.

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