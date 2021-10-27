Вылетевший из "Холостячки 2" фаворит певицы Златы Огневич раскрыл историю, которая у него была с другой известной артисткой Тиной Кароль.

Так, 32-летний психолог из Киева Роман Свечкоренко, который покинул шоу в шестом выпуске, рассказал в "сториз" в Инстаграм любопытный случай из жизни, передает Politeka.net. Оказывается, он знаком с Тиной Кароль, более того, у них есть совместное фото.

Бывший фаворит Огневич в "нулевых" пробовал свои силы на телевидении.

"Когда-то в далеком 2004-2005 году я был одним из участников и ведущим программы "Госйпода нахалы". Суть передачи заключалась в том, что мы ходили к известным людям того времени и брали у них интервью. Мы, короче, были предшественниками Дудя, протаптывали ему дорогу в будущее...", - поделился Свечкоренко.

Во время одного из таких "походов" он и познакомился с Кароль, когда ее карьера только-только набирала обороты.

"В один из съемочных дней мы приехали брать интервью у финалистов конкурса "Ты - звезда", где вокалисты боролись за возможность поехать на Евровидение... Одной из трех финалистов была тогда еще 19-летняя Тина, ну, а после самого общения мы и сфоткались с ней. Если бы я понимал, как я тогда выглядел, я бы ей не строил глазки", - признался Свечкоренко.

Отметим, Роман пришел на проект, расставшись с женой, однако, как выяснила Огневич в последнем выпуске, "забыл" развестись официально. Певица отправила парня домой, поставив ему условие для возвращения: только после того, как он окончательно оформит документы на развод.

Напомним, вылетевший из "Холостячки" Свечкоренко объяснил, почему не рассказал Огневич правду о браке: "Если бы вернуть время назад..."

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