Один из участников шоу «Холостячка» возмутил своих соперников на проекте подробностями свидания со Златой Огневич, которое закончилось романтическим поцелуем.

Как пишет Politeka.net, кадры из выпуска шоу появились на странице телеканала «СТБ» в Инстаграм. Так, в 6-м эпизоде второго сезона «Холостячки» претенденты на сердце певицы Златы Огневич решили обсудить, у кого уже был поцелуй на проекте.

Совершить «каминг-аут» решил предприниматель Андрей Задворный. Он признался, что целовался со Златой.

«У нас был поцелуй на Кипре. Обнимались, целовались…это был полноценный, классный романтический вечер», - с улыбкой похвастался перед другими участниками Андрей.

Стоит отметить, что его конкуренты отнеслись к такому признанию с большим недовольством.

«Андрей там ходит целуется, а у меня нет на шестой неделе свиданий», - возмутился Владислав Ясько.

«Блин, как так? Не знал я о том, что у Андрея был тоже поцелуй со Златой. Это для меня было таким, ну, не очень приятной новостью», - прокомментировал Дмитрий Шевченко.

Украинцы также осудили признание Андрея.

«Это не красиво по отношению к Злате. Ну хорошо что ребята это осознали и сделали соответствующие выводы», «И холостячки хвастались своими достижениями, и холостяки так же.. так что у всех срабатывает это чувство показушности», «Противно смотреть на эту игру "подружек"», - пишут люди.

Напомним, изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала лицо крупным планом без ретуши и фильтров.

Также Politeka писала, что раскрылась пикантная особенность Златы Огневич и Олега из "Холостячки", показательное видео.