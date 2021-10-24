У Златы Огневич на проекте «Холостячка» состоялось индивидуальное свидание с 41-летним бизнесменом Олегом Плахотнюком, в ходе которого зрители узнали маленькую пикантную особенность.

Бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк намерен идти до конца. Он попал в число счастливчиков, которые продолжат участие в шоу.

41-летний мужчина подмечает всё, что связанно во Златой Огневич. Так, во время индивидуального свидания Олег признался, что имеет такое же самое родимое пятно на груди, как у Златы. Видео обнародовал канал СТБ в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как главная героиня проекта без стеснения показала это самое пятно, после чего Плахотнюк также продемонстрировал пикантную особенность.

Кроме того, выяснилось, что Олег и Злата родились в одном городе, более того, их родители имеют одинаковые профессии.

«А вы также подмечает маленькие совпадения и сходства со своей половинкой, видя в них "Знак свыше"?», - говорится в подписи.

Отметим, что Олег Плахотнюк является владельцем собственного фитнес-клуба, а в прошлом мужчина профессиональный игрок в регби.

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