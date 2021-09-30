Отгремел очередной выпуск "Холостячки 2", и из 25 претендентов на сердце Златы Огневич осталось всего четырнадцать

В их числе 31-летний блогер, коуч и психолог из Киева Роман Свечкоренко, которого уже окрестили фаворитом "Холостячки".

Роман больше 5 лет занимается психологией. Считает себя специалистом в области женского счастья. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы, увлекается активными видами спорта. У него за плечами десять лет брака, сохранить который не удалось, и маленькая дочь.

Огромным плюсом Свечкоренко, по мнению зрителей, является его схожесть с победителем предыдущего сезона "Холостячки" Александром Эллертом, который стал избранником актрисы Ксении Мишиной.

Пользователи пророчат Роману победу и с энтузизмом обсуждают его кандидатуру:

"Я на 89% уверена, что он победит👏🔥❤️"; "Если он не выиграет, я буду рыдать"; "Фаворит 🔥"; "Роман красавчик он похож на Саню Эллерта❤️"; "Подпольное прозвище "Еллерт". Очень его напоминает. Думаю, он победитель"; "Он на видео лучше получается, чем на фото. Когда серьезный и не улыбается. У него шикарный взгляд и глаза красивые. Очевидно, что он самый привлекательный тут. И речь приятная, голос"; "Приятный парень. Не отталкивает и не бесит. Почему-то кажется, что он и есть избранник Златы. Когда она рассказывала на пост-шоу что собираются в путешествие, все парни так поникли, а у него была улыбка до ушей. 🤔"

Ранее Politeka писала, что Огневич призналась, что думает о первой «Холостячке»: «Ксения Мишина…»

Напомним, Эллерт, Рыбак и другие кавалеры Мишиной собрались вместе ради "Холостячки 2": "Ох уж эта..."

A еще Politeka сообщала, что ведущий "Холостячки" Решетник насмешил видом рядом с женихами Огневич: "Купите Григорию носки"