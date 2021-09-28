Известная певица Злата Огневич намекнула, что нашла свою любовь и уже планирует медовый месяц

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка" намекнула, что нашла свою любовь. Более того, артистка призналась, что уже планирует путешествие к океану, которое проведет не сама. Обо всем этом она рассказала в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

В сюжете Осадчая отметила новую прическу Златы и спросила, не связаны ли такие перемены во внешности с внутренними переменами и участием в "Холостячке. На это певица ответила: "Сейчас я пребываю в самом прекрасном состоянии, в котором только может пребывать женщина. Я летаю. Я очень счастлива".

Также Катя спросила, планирует ли Огневич отдых, ведь все лето она была занята на съемках. Певица отметила, что собирается в путешествие уже в январе, и намекнула, что поедет не сама.

"В январе я планирую поехать на отдых и не сама. И сейчас уже планирую, что это может быть. Хочется куда-то в тепло, к океану. Насладится отдыхом, любовью, свободой и счастьем", - поделилась Злата.

Напомним, "Холостячку" певицу Злату Огневич в роскошном длинном платье с кроссовками раскритиковали фанаты: "Что за стилисты у Златы?".

Как сообщала Politeka, На яркого участника "Холостячки" набросились после откровенного признания Злате Огневич: "Холодный, как айсберг в океане ".

Также Politeka писала, что Претендента избранника "Холостячки" Златы Огневич разнесли в пух и прах в сети: "Зачем таких брать на проект?".