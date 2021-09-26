Отечественная исполнительница Злата Огневич, новая героиня шоу "Холостячка", показала необычный образ

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей и бронзовой призеркой Евровидения. В новом сезоне "Холостячки" Злата стала главной героиней. Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Огневич появилась в розовом платье. Артистка улыбалась, впечатляя видом на снимке.

"Красивых выходных", - написала Злата под фото.

Украинцы поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не девушка - а пирожное Бизе)", "Какая же нежная", "Злата у тебя самая ослепительная и нежная улыбка", "Злата ты самая обольстительная и нежная девушка", "Романтичная девушка", "Красотка", "платье - просто невероятное, и Вы в нем неотразимы", "Спасибо большое взаимно! Влюблена и это видно невооружённым глазом!"

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