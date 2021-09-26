Мужчина сказал, что это было лучшее свидание в его жизни

Участник романтического шоу «Холостячка-2» Дмитрий Шевченко сделал неожиданное признание Злате Огневич

Видеообращение обнародовано на официальной странице телеканала СТБ в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Бизнесмен Дмитрий Шевченко поблагодарил Злату за свидание и признался, что это было одно из самых лучших и незабываемых свиданий в его жизни.

Он отметил, что церемония прошла очень волнительно для него и понадеялся, что дальше будет не так нервно.

Пользователи сети кинулись уже обсуждать нового претендента на руку и сердце Холостячки. Мнения, как всегда разделились. Кому-то Дмитрий Шевченко понравился, а кто-то его раскритиковал.

"А он такой холодный, как айсберг в океане...а Злата не замечает, потому-что он ей очень нравится. Хочется чтобы Злата была рядом с любящим мужчиной, тогда она будет по-настощему счастлива",

"Франкенштейн",

" Шеф красавчик!😍😍😍 И все у него получится!👏👏",

" Эмоций ноль, заинтересованности ноль, с Златой не знает о чем говорить. Може пришел попиариться?", - пишут в сети.

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