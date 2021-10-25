Психолог Роман Свечкоренко, которого Злата Огневич ранее выгнала из второго сезона шоу «Холостячка» с особым условием, откровенно рассказал о своих негативных эмоциях на шоу.

Ранее на проекте выяснилось, что Роман еще не разведен со своей женой, хотя никакой романтики между ними уже нет. Когда об этом узнала Злата, она сразу же приняла решение попрощаться со Свечкоренко, однако поставила психологу особое условие: как только он официально завершит развод, то сможет вернуться на шоу.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Свечкоренко поделился большим постом, в котором честно рассказал о том, как плохо себя чувствовал, когда на шоу ему пришлось пройти полиграф.

«Даже если ты считаешь это просто отвратительно грязным действием, отказать ты не можешь, потому что, отказавшись от прохождения, ты точно будешь человеком, который что-то скрывает! Скажите, это нормально, когда нет выбора?», - возмутился Роман.

Он заявил, что ему неприятно обсуждать свои прошлые отношения, и он не хочет этого делать.

«А теперь вопрос. Могу я нервничать и быть недовольным, когда нагло вторгаются в мои границы? Полиграф был лишним!», - уверен Свечкоренко.

Он также подчеркнул, что не считает необходимым в любых ситуациях всегда вести себя «как психолог», поэтому не видит ничего зазорного в своей эмоциональной реакции на проекте.

«Я всегда буду отстаивать свои границы, и своих родных! А психологом я буду на работе, а не в жизни! Ещё, мне ваша оценка моей экстренности, до одного места», - жестко ответил критикам Роман.

Напомним, Огневич устроила провокацию на сеансе массажа с фаворитом на "Холостячке".

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