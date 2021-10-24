Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич устроила романтичное свидание с одним из участников и решилась на смелый шаг, показав всю себя во время массажа.

Артистка каждый раз после эфира выкладывает самые удачные моменты или же самые конфликтные ситуации, попавшие под прицел камер. При этом звезда не боится показаться излишне кокетливой или игривой.

В этот раз Злата заинтриговала видом, который продемонстрировала на свидании. Пара устроила сеанс массажа и Огневич решила испытать на прочность интерес мужчины. Это далось ей не просто, но индивидуальный сеанс массажа позабавил многих поклонников.

«А ты точно психолог? В тот момент я ощущала волнение и удовольствие. Здесь идет речь о моей личной территории. Готова ли я открыть границы» - написала Злата под кадрами, представленными в Стори.

Ранее мы писали, что в последнем эфире 35-летняя "Холостячка" Огневич решила проверить некоторых участников на полиграфе.

Сразу же после процедуры шоу покинул Влад Ясько. Злата уверена, что он еще не до конца порвал со своей бывшей девушкой и испытывает к ней чувства.

На церемонии роз Огневич отправила домой еще двух мужчин, которые считались фаворитами на проекте, - Романа Свечкоренко и Винценцо Дулепу.

Напомним, главный фаворит "Холостячки" Златы Огневич, в Сети смекнули, кто это: "Дойдет до финала"

Как сообщала Politeka, Злата Огневич после свиданий с участниками «Холостячки» обратилась к поклонникам: «Что выбрать…»

Также Politeka писала, что незнакомец "похитил" Злату Огневич прямо из-под носа участников Холостячки: "Помнишь меня?"