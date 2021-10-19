Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", все еще не выбрала возлюбленного и победителя проекта, однако поклонноки уже строят теории относительно ее главного фаворита на съемках.

Злата Огневич привыкла показывать в Инстаграм много разных фото из эфиров шоу «Холостячка», чтобы подогреть интерес к будущим выпускам. Причем явного конкретного фаворита на съемках певица не выбирает.

Однако, поклонники все чаще замечают, что один из мужчин все же выделяется во время свиданий:

«Мне кажется что Рома очень подходит Злате, как считаете ? Он дойдёт до финала?» - сказано в подписи к кадру.

В сети также ответили на идею о возможной паре:

«Да, Рома Свечкоренко дойдет до финала😂😂; конечно, что подходит, единственный, кто подходит!!!; Роман будет избранником Златы; конечно подходит, это мой фаворит с первого эфира; красивая пара; они подходят друг другу; Но до финала не дойдет((; Да подходит❤️; он достойный кандидат❤️; Рома и Злата, просто супер пара, если Злата его выберёт, то с ним будет счастлива».

Отметим, в прошлом выпуске шоу "Холостячка" покинул руководитель патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко. Теперь зрители строят догадки, кого Злата Огневич выгонит с проекта следующим.

На фан-странице в Instagram, посвященной реалити шоу "Холостячка" опубликовали фотоколлаж, на котором есть главная героиня Злата Огневич и участник шоу Влад Ясько.

"Как думаете, Владислав и Злата подходят друг другу?", - говорится в подписи к коллажу.

Напомним, "Холостячка" Огневич попала в неловкую ситуацию из-за поступка ухажера: "Это было очень неожиданно!".

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