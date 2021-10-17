Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", попала в интересную ситуацию с поцелуем во время одного из выпусков.

Популярная артистка стала героиней шоу "Холостячка" с надеждой встретить партнера и построить с ним семью, сообщает Politeka.net. С каждым выпуском претендентов на руку и сердце артистки становится все меньше.

Красотка готовит мужчинам все новые испытания, а те в свою очередь стараются удивить ее.

В пятом выпуске Злата вместе с тремя кавалерами отправилась на Кипр, где приготовила двум из них интересное испытание. Во время объяснения, почему она выбрала такое задание, она прикоснулась к щеке, и участник Андрей Задворный внезапно поцеловал ее. Злата смутилась: "Это было очень неожиданно!", - прокомментировала она.

"Держи себя в руках... Я сделал вид, что нормально к этому отношусь, но на самом деле так не по себе", - произнес второй участник Дмитрий Шевченко.

За 40 минут пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"А где можно научиться, как правильно распознавать?", "Пока не вижу с ее стороны искренности ни к кому！Для меня пока только игра！", "Не могу с этого Андрея) ()", - написали пользователи сети.

Напомним, что "холостячка" Огневич заставила своих кавалеров сгорать от ревности

Как сообщала Politeka, Огневич в роскошном образе показала, кого считает лучшим на "Холостячке"

Также Politeka писала, что Огневич с вырезом до пупка впечатлила новым образом на "Холостячке"