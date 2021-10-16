Злата Огневич покорила украинцев образом в роскошном красном платье на проекте «Холостячка», и эмоционально высказалась о любви.

Певица продолжает поиски своего избранника на шоу «Холостячка». В недавнем выпуске она решила, что проект должен покинуть Александр Борзенко, которого многие считали одним из фаворитов. После этого сложного решения Злата поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В нем Огневич решила поделиться своими размышлениями на тему чувств.

«Любовь- это Дар, и награда, и испытание для души. Это глубокое чувство всегда о трансформации, развитии, особом внутреннем состоянии, потому что любовь - истинная природа человека», - глубокомысленно написала звезда.

Она также показала снимки с недавнего эпизода. На них Огневич предстала в роскошном образе. На ней было красное платье с эффектным декольте, которое опускалось до самого живота певицы, но частично было закрыто белой тканью. В таком наряде звезда провела церемонию роз.

Поклонники Огневич тут же отреагировали на ее пост.

«Очень красивая!», «Злата ты самая нежная и ласковая девушка», «Любовь творит чудеса», «Мы тебя все любим», «Вау», «Невероятно красивая. И правильные слова. Надеюсь все же, что вы с Максимом», «Талант, как и красоту бог даёт не каждому. Злата. Вы.. Прекрасны!! Не останавливайтесь», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Огневич решилась на "преступление", кадры появились в сети.

Как сообщала Politeka, Огневич смутила мужчин на "Холостячке" смелым вопросом о доходах.

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич со слезами на глазах попрощалась с одним из фаворитов.