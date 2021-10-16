15 октября на телеканале СТБ в эфир вышел 5 выпуск романтического реалити "Холостячка-2" — в этом выпуске произошли первые поцелуи на шоу со Златой Огневич.

Как сообщает Politeka.net, с каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. На этой недели шоу покинул мужчина, с которым у Златы было больше свиданий, чем с другими участниками реалити. Многие участники считали его одним из фаворитов.

В 5 выпуске все мужчины преодолевали полосу препятствий, а "холостячка" наблюдала за происходящим. Все очень старались, но победителями вышли Александр Борзенко, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко. Их троих ждали свидания со Златой на Кипре.

Первое свидание на Кипре у Златы было с 29-летним полицейским Александром. Пара очень долго прогуливалась, а затем вместе приготовила кипрское национальное блюдо, похожее на чурчхелу.

Затем Огневич отправилась на групповое свидание с Дмитрием и Андреем. Оно прошло в виде состязания между мужчинами. Интересно, что на этом свидании Злата поцеловалась с обоими претендентами на ее сердце.

В итоге 5 выпуске реалити "Холостячка-2" проект покинул Александр Борзенко. Причиной тому стал ультиматум, который поставил мужчина.

Александр потребовал, чтобы ему отдали мобильный телефон, и поставил ультиматум - иначе он покинет проект. Злата пригласила его на индивидуальную беседу. Участник заявил, что формат проекта слишком сложный для него и он не может бросить работу полицейского.

Злате Огневич стало обидно до слез, что участник вот так просто отказывается от нее. Однако Холостячка никогда бы не попросила его пожертвовать работой ради нее. Поэтому отпустила Сашу домой.

"У меня с Сашей было больше всего свиданий, прекрасного общения. Случилось то, чего я боялась. Я увидела изменения, Саша переменился в лице, я почувствовала холод и поняла, что я скучаю по тому Саше, который был до конфликта: мягкому, нежному, заботливому и чуткому", — призналась звезда.

Пользователи сети поддержали Злату в ее решении, отправить Александра домой: "Правильно, разочаровалась в нём сегодня", "Возомнил себя незаменимым", "Это же кошмар, жизнь с ним - это жизнь в ультиматумах", "Он слишком зациклен на работе, все правильно Злата сделала".

Напомним, что Огневич в красивом платье поделилась опытом работы над шоу.

Как сообщала Politeka, Огневич засветила главного холостяка страны.

Также Politeka писала, что Злата Огневич перед стартом шоу рассказала, чего не сможет простить.