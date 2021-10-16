В прошлом эфире "Холостячки" Злата Огневич появилась не только в оригиналньом наряде и удивила участников, но еще и отличилась во время индивидуального общения с некоторыми из них, задав важный вопрос.

После очередного эфира поклонники решили обсудить множество моментов, которые затронули и конфликтные, и интересные темы общения Златы с участниками. Одной из бурно обсуждаемых тем стал вопрос достатка.

Так, как оказалось, во время индивидуального общения с некоторыми из мужчин Злата подняла очень интересную тему: может стать проблемой в отношениях высокий доход женщины, особенно, если он превышает заработок мужа?

В сети отреагировали на этот вопрос достаточно спорно, рассудив, что такие вопросы правда надо согласовать заранее.

«Ну для каждого в семье семейный бюджет это не проблема, надо что-то купить пожалуйста то надо пожалуйста, но надо знать меру деньгам; надо немножко думать, что деньги они не просто так появляются; Задворный очень жадный. Это красной нитью прослеживается с первого выпуска; Дима одну девушку не полюбит больше, чем себя; Часто мужчины считают что работать должны оба, а быт содержать женщина! Ну как так?!; как будто кур на рынке покупает 🤦🏻».

Также фан-странице в Instagram, посвященной проекту, опубликовали кадры со Златой, на которых ее можно увидеть в коротком черном платье с рукавами, декорированными пышными перьями. Оказалось, что певица выходила в свет в этом наряде в 2019 году, а теперь появилась на съемках "Холостячки".

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