Украинская певица Злата Огневич устроила чувственную фотосессию и рассказала, как относится с неоднозначной реакции зрителей на то, что происходит с ней на шоу «Холостячка».

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Злата прокомментировала то, как украинцы по-разному реагируют на проект «Холостячка» с ее участием.

«Когда я приняла решение найти любовь на проекте «Холостячка», я отдавала себе отчёт, что этим поступком открою двери в Дом своей души абсолютно ВСЕМ желающим. Я выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы», - рассказала Огневич.

Она отмечает, что в то время как часть зрителей воспримет ее путь как повод для мотивации, другие увидят на шоу лишь причины для «хейта».

Однако, Огневич считает, что помимо всего этого шоу «Холостячка» помогает обнажить проблемы украинского общества. Певица пояснила, что говорит о неоднозначной реакции на ее соблазнительный танец в одном из выпусков.

«Казалось бы, мой чувственный танец из 4-го выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин. Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и притягательности являются самыми настоящими комплексами», - написала Огневич.

Она подчеркнула, что хочет видеть больше уверенных в себе и счастливых украинок.

Этот пост певица сопроводила снимками из фотосессии, на которых она позировала в черном белье и костюме из просвечивающейся сетчатой ткани. В таком наряде звезда выглядела очень соблазнительно.

Напомним, трагедией едва не обернулись съемки со Златой Огневич, появились подробности.

Как сообщала Politeka, ухажер Огневич нашел, что сказать после неожиданного вылета из "Холостячки".

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич в кожаной юбке и с африканскими косичками поразила новой внешностью.