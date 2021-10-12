Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала "Холостячкой" во втором сезоне шоу, рассказал об экстриме на съемках своих клипов.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" рассказала в своих Instagram-сторис, что каждый раз во время съемок своих клипов ей приходится делать что-то экстремальное.

По словам Златы, каждый раз режиссеры клипов выдумывают что-то такое, что ей приходится идти на риск. Так, певица уже плавала с ядовитыми медузами, лезла по скользкой скале без страховки еще и в темноте и тумане, упала с лошади, получив небольшую травму, и едва не сломала себе шею во время прыжков на батуте.

"Был момент, когда я прыгала на батуте и чуть не упала, и чуть не сломала себе шею, меня просто вовремя подхватили. Ловили по всему павильону после неудачного прыжка", - вспомнила Огневич о том дне съемок, которые могла закончится для нее трагично.

Напомним, Ухажер Огневич нашел, что сказать после неожиданного вылета из "Холостячки": "Это не конец".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в кожаной юбке и с африканскими косичками поразила новой внешностью: "Амазонка".

Также Politeka писала, что Фаворит "Холостячки" неожиданно появился на концерте Огневич в Киеве: кадры.