Пока певица Злата Огневич, героиня шоу "Холостячка 2", делает свой выбор на телеэкранах, пользователи жадно ловят любую информацию, намекающую на то, кто же стал победителем.
В минувшую пятницу, 8 октября, отгремел четвертый выпуск проекта, из 25 претендентов на сердце 35-летней Огневич осталось всего десять участников. Среди них 31-летний блогер и психолог из Киева Роман Свечкоренко, которого уже окрестили фаворитом "Холостячки" и за глаза называют "Эллертом", так как он сильно похож на победителя предыдущего сезона Александра Эллерта.
Примечательно, что Романа заметили в тот же день, 8 октября, на концерте Огневич в одном из клубов столицы, пишет "Сегодня". Он старался держаться на расстоянии от основной толпы и не привлекать к себе внимание, но его все равно узнали и засняли. По словам гостей, Роман хотел оставаться незамеченным и даже отказывался сделать с ним совместные фото.
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Кадры тут же разлетелись по Сети и многие стали говорить, что именно Свечкоренко является избранником "Холостячки" Огневич.
Отметим, Роман больше 5 лет занимается психологией, ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы, увлекается активными видами спорта. Участник был женат, в браке родилась дочь Майя, которой сейчас 6 лет.
Также стало известно о трагедии в семье Свечкоренко, произошедшей в его раннем детстве. Мама маленького Ромы хотела застать его отца с любовницей, но сорвалась со второго этажа и осталась прикованной к инвалидному креслу. Мальчик в итоге рос вместе с папой и его пассией.
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