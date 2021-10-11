Пока певица Злата Огневич, героиня шоу "Холостячка 2", делает свой выбор на телеэкранах, пользователи жадно ловят любую информацию, намекающую на то, кто же стал победителем.

В минувшую пятницу, 8 октября, отгремел четвертый выпуск проекта, из 25 претендентов на сердце 35-летней Огневич осталось всего десять участников. Среди них 31-летний блогер и психолог из Киева Роман Свечкоренко, которого уже окрестили фаворитом "Холостячки" и за глаза называют "Эллертом", так как он сильно похож на победителя предыдущего сезона Александра Эллерта.

Примечательно, что Романа заметили в тот же день, 8 октября, на концерте Огневич в одном из клубов столицы, пишет "Сегодня". Он старался держаться на расстоянии от основной толпы и не привлекать к себе внимание, но его все равно узнали и засняли. По словам гостей, Роман хотел оставаться незамеченным и даже отказывался сделать с ним совместные фото.

Кадры тут же разлетелись по Сети и многие стали говорить, что именно Свечкоренко является избранником "Холостячки" Огневич.

Отметим, Роман больше 5 лет занимается психологией, ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы, увлекается активными видами спорта. Участник был женат, в браке родилась дочь Майя, которой сейчас 6 лет.

Также стало известно о трагедии в семье Свечкоренко, произошедшей в его раннем детстве. Мама маленького Ромы хотела застать его отца с любовницей, но сорвалась со второго этажа и осталась прикованной к инвалидному креслу. Мальчик в итоге рос вместе с папой и его пассией.

Ранее Politeka писала, что Огневич в крошечном костюме устроила смелые танцы перед толпой мужчин на "Холостячке"

Напомним, среди женихов "Холостячки" Златы Огневич назвали самого достойного: "Похож на Саню Эллерта"

A еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич ошеломила новым решением, кто покинул проект: "Очень жаль"