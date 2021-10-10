Популярная украинская певица, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич впечатлила участников довольно смелым танцем, который представила во время последнего эфира.

Вчера вышел очередной эфир шоу «Холостячка», который оставил для поклонников немало вопросов. В особенности многим запомнился танец Златы, которым она соблазнила участников на одном из вечеров.

Причем для выступления девушка использовала весьма оригинальный ход и наряд, а черный костюм с прозрачными вставками едва скрыл ее фигуру.

«Вот это поворот: Злата Огневич зажгла не только мужчин своим танцем, но и миллионы телезрителей» - сказано в подписи.

Пользователи бурно обсудили выходку Златы:

«Большая просьба, поменяйте стилиста Златы, такая красивая девушка, а вы ее одеваете, как мадам Брошкин; Считаю это слишком перед кучей мужчин; Мне кажется нужно быть немного скромнее; Это как минимум некорректно выглядит, не понимаю этого замысла; что это за стриптиз? Зачем? Женственность не так проявляется и не в этом; Слюни текли у каждого из мужчин и у меня тоже🤤; казалась загадочной и скромной, а тут такое ...; даже мужчины чувствовали себя неловко».

В четвертом выпуске Злата решила, что больше участвовать не будут Богдан и Васко.

В итоге, после церемонии роз в проекте остались Андрей Задворный, Александр Борзенко, Роман Свечкаренко, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Винченцо Дулепа, Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Олег Плахотнюк и Роман Васильев.

Отметим, что если решение выгнать Богдана многие поддержали, то уход Васко огорчил украинок.

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