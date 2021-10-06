Украинская «Холостячка», певица Злата Огневич, рассказала о своих увлечениях, поразив украинцев необычным выбором хобби.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Холостячка» опубликовали отрывок из последнего эфира, в котором Злата рассказывала о своих пристрастиях.
«Холостячка. Хобби. Холостячка и мужчины поделились своими увлечениями», - подписали видео авторы аккаунта.
Стоит отметить, что у хрупкой артистки оказались весьма необычные увлечения.
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«Самое большое мое увлечение – это горы. И я обожаю рыбалку. Как спокойную рыбалку с палатками. Могу и леща словить, и язя. Так и рыбалку во время небольшого шторма в Индийском океане. И я очень давно мечтаю совершить трекинг вокруг Аннапурны (ред. - горный массив в Непале)», - отметила Злата.
«Холостячка» отметила, что ее мужчина должен любить спорт, экстрим, походы в горы, поскольку для нее это очень важно. Также он должен быть готовым к спартанским условиям.
Напомним, что герой "Холостячки" после "курицы" в адрес певицы решил подлить масла в огонь: "Проходи мимо".
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