Украинская «Холостячка», певица Злата Огневич, рассказала о своих увлечениях, поразив украинцев необычным выбором хобби.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Холостячка» опубликовали отрывок из последнего эфира, в котором Злата рассказывала о своих пристрастиях.

«Холостячка. Хобби. Холостячка и мужчины поделились своими увлечениями», - подписали видео авторы аккаунта.

Стоит отметить, что у хрупкой артистки оказались весьма необычные увлечения.

«Самое большое мое увлечение – это горы. И я обожаю рыбалку. Как спокойную рыбалку с палатками. Могу и леща словить, и язя. Так и рыбалку во время небольшого шторма в Индийском океане. И я очень давно мечтаю совершить трекинг вокруг Аннапурны (ред. - горный массив в Непале)», - отметила Злата.

«Холостячка» отметила, что ее мужчина должен любить спорт, экстрим, походы в горы, поскольку для нее это очень важно. Также он должен быть готовым к спартанским условиям.

Напомним, что герой "Холостячки" после "курицы" в адрес певицы решил подлить масла в огонь: "Проходи мимо".

Как сообщала Politeka, Огневич и Мишина поборолись за звание лучшей "холостячки": "Злата немного...".

Также Politeka писала, что Злата Огневич заставила своих кавалеров сгорать от ревности: "У меня внутри все сжалось".