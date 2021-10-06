Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", пограє з почуттями учасників. Зірка влаштує незвичайне випробування ревнощами.

Вже кілька ефірів за серце відомої співачки бореться відразу кілька чоловіків, повідомляє Politeka.net.

За словами Злати Огневич, вона прийшла на проект, щоб знайти любов, тому до вибору чоловіка підходить з повною серйозністю.

У новому випуску співачка покаже справжню пристрасть на сцені, і змусить згоряти від ревнощів учасників. Про це стало відомо з, відеоанонса розміщеного на Ютуб.

На кадрах Злата з'явилася в чорному напівпрозорому вбранні.

"У мене викликає особливі почуття ніжності", - поділилася Злата.

"Просто немає слів"," мені стало трохи не по собі"," Просто був в шоці"," були якісь ревнощі"," якщо чесно, у мене всередині все стиснулося", - прокоментували чоловіки.

"Невже дійде аж до бійки?",- запитав диктор.

Кадри швидко зібрали тисячі переглядів і багато коментарів:

"Ну ви провокатори)))"," Дикуха", " тут фаворит один - Дмитро Шевченко!", "Холостячка в цьому сезоні ще краще👍 💞 🔥", " навіть дуже цікаве і захоплююче шоу! Мені подобається Злата і спостерігати за всіма інтригами і пригодами. Однакових ніколи не буде холостяків, холостячок, хлопців, дівчат і тому кожен сезон унікальний по-своєму".

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