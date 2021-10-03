Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", часто оказывается в центре обсуждений после эфира

В сети опубликовали серию кадров из 3-го выпуска «Холостячки», которые стали бурно обсуждать в сети. Внимание Златы пытаются перетянуть на себя сразу несколько участников и поэтому часто в эфирах можно заметить довольно неловкие моменты.

Новая фотоподборка с третьего выпуска выглядела весьма интересной, ведь разные романтичные моменты дают намек на то, кого выберет Злата. Тем не менее, многие украинцы сомневаются в том, что Злата найдет свою любовь.

В сети порассуждали по поводу увиденной серии снимков, некоторые были несогласны с мнением друг друга, устраивая споры:

«Да ни с кем она не будет ... такая зануда переборчивая! Уже столько лет и не разу замужем не была тоже в чем-то говорит; Рома и Васко самые классные; Кого она выгнала в 3 выпуске?; Васко дружит с Васильевым- стоматолог очень нужен😂; А где такая рыба ловится, подскажите это озеро?))); Прическа с первой вечеринки делает ее старше. Тетушкой такой. На этом фото молодая красивая девушка; К взрослой холостячки пришел детский сад с антеннами; Всегда найдется козлик, который подставит свои рожки, испортив фото»

Как можно заметить, участники пытаются удивить красотку любыми способами, устраивая интересные свидания. В новом выпуске Андрей из Светловодска устроил артистке поездку на мотоциклах-эндуро.

Злата впервые в жизни села за руль мотоцикла, и ездила под руководством участника "Холостячки". Перед поездкой Огневич упала с двухколесного и сильно ушибла ногу, но снова села за руль и ей даже понравилось.

Напомним, "Холостячка" Огневич попала впросак из-за платья с неуместными стразами

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