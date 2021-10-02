Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", рассказала об экстремальном свидании

Сразу несколько мужчин пытаются завоевать сердце Златы Огневич в шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net.

Участники пытаются удивить красотку любыми способами, устраивая интересные свидания.

Так, в новом выпуске Андрей из Светловодска устроил артистке поездку на мотоциклах-эндуро.

Злата впервые в жизни села за руль мотоцикла, и ездила под руководством участника "Холостячки". Перед поездкой Огневич упала с двухколесного и сильно ушибла ногу, но снова села за руль и ей даже понравилось.

В своих сторис артистка рассказала подобнее о позедке и последствиях.

"Четыре часа подряд я ехала на эндуро, впервые в своей жизни сев за руль! Перед поездкой я упала, как вы видели и сильно ушибла ногу! Кстати гематома на всю ногу держалась месяц и ее приходилось замазывать плотным гримом", - написала артистка.

Андрей подарил звезде букет ромашек за смелость.

"Романтично. Хотя на протяжении свидяния меня не покидало чувство, что Андрей ведет себ слишком уверенно. Возможно, это такая тактика, время покажет", - написала Злата Огневич.

Напомним, что Огневич проговорилась о своем любимом среди участников "Холостячки"

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в платье из сеточки порадовала украинцев новым образом

Также Politeka писала, что шоу "Холостячка" со Златой Огневич покинули сразу два участника