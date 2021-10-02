Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", рассказала об экстремальном свидании
Сразу несколько мужчин пытаются завоевать сердце Златы Огневич в шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net.
Участники пытаются удивить красотку любыми способами, устраивая интересные свидания.
Так, в новом выпуске Андрей из Светловодска устроил артистке поездку на мотоциклах-эндуро.
Злата впервые в жизни села за руль мотоцикла, и ездила под руководством участника "Холостячки". Перед поездкой Огневич упала с двухколесного и сильно ушибла ногу, но снова села за руль и ей даже понравилось.
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В своих сторис артистка рассказала подобнее о позедке и последствиях.
"Четыре часа подряд я ехала на эндуро, впервые в своей жизни сев за руль! Перед поездкой я упала, как вы видели и сильно ушибла ногу! Кстати гематома на всю ногу держалась месяц и ее приходилось замазывать плотным гримом", - написала артистка.
Андрей подарил звезде букет ромашек за смелость.
"Романтично. Хотя на протяжении свидяния меня не покидало чувство, что Андрей ведет себ слишком уверенно. Возможно, это такая тактика, время покажет", - написала Злата Огневич.
Напомним, что Огневич проговорилась о своем любимом среди участников "Холостячки"
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Также Politeka писала, что шоу "Холостячка" со Златой Огневич покинули сразу два участника